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Новий Верховний суд: Балаца не пустили, Бакуліній дали добро

Середа, 7 червня 2017, 13:07

Вища кваліфікаційна комісія суддів підтримала вето Громадської ради доброчесності на обрання судді Господарського суду Києва, колишнього члена Вищої ради юстиції Сергія Балаца в новий Верховний Суд.

Про це в ході засідання комісії в середу повідомив голова ВККС Сергій Козьяков, передають Українські Новини.

ОСД наклав вето на обрання Балаца до Касаційного госпсуд Верховного Суду, мотивуючи це тим, що суддя і його родина має в своєму розпорядженні велику кількість нерухомості, транспортних засобів і необгрунтовано високий дохід.

Також суддя дуже часто виїжджав як турист за кордон.

Крім того, в 2013 році суддя Балац визнав законним будівництво житлового комплексу на вул. Гончара, 17-23 біля стін собору Софії Київської, без узгодження з ЮНЕСКО.

Суддя заявив, що члени ОСД маніпулюють цим рішенням і неправильно його інтерпретують.
Свої доходи Балац назвав обґрунтованими, а часті поїздки за кордон пояснив захопленням мототуризмом.

В результаті ВККС не набрала голосів, щоб подолати вето ОСД і припинила участь Балаца в конкурсі.

Комісія визнала, що його кандидатура не відповідає критеріям професійної етики та доброчесності судді нового Верховного Суду.

Водночас у середу ВККС подолала вето Громадської ради доброчесності на обрання судді Вищого господарського суду Світлани Бакуліної в новий Верховний Суд.

ОСД наклав вето на обрання Бакуліної до Касаційного госпсуду Верховного Суду, мотивуючи це тим, що вона фігурує в кримінальному провадженні за фактом незаконного втручання в автоматизовану систему розподілу справ у Вищому господарському суді.

Бакуліна стверджує, що в рамках справи була один раз допитана Генеральною прокуратурою як свідок і не має відношення до зазначеного злочину.

Крім того, громадські працівники висловили претензію, що в 2014 році суддя визнала законним будівництво офісно-житлового комплексу з підземною автостоянкою в провулку Киянівському, 12 в історичному центрі Києва на території архітектурного заповідника "Стародавній Київ" без узгодження з ЮНЕСКО.

В результаті ВККС вирішила подолати вето ОСД і дозволити судді продовжити участь в конкурсі.

Комісія визнала, що її кандидатура відповідає критеріям професійної етики і доброчесності.

Як відомо, 6 червня ВККС почала розглядати 140 ветованних кандидатур з 354 претендентів в новий Верховний Суд.

"Українська правда" у Threads

Теми: судВерховний суд
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