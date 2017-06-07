ВАСУ припинив роботу, посилаючись на пожежу, ДСНС каже про мінування

Вищий адміністративний суд України заявляє, що в його будівлі по вул. Московська, 8 почалася пожежа, водночас ДСНС і поліція кажуть, що там "анонімне мінування".

"ВАСУ тимчасово припиняє роботу через виникнення пожежі", - йдеться в повідомленні суду.

За його даними, зараз відбувається евакуація працівників суду та відвідувачів.

Скрін-шот з сайту суду

При цьому в прес-службах київських управлінь Держслужби з надзвичайних ситуацій та Національної поліції "Українській правді" повідомили, що нічого не чули про пожежу, однак близько 12-ї отримали повідомлення від аноніма про мінування за цією адресою.

За їхніми словами, на місце виїхали спеціалісти-піротехніки.

Пізніше інформацію про пожежу із сайту суду видалили і замінили її на іншу – про припинення роботи через повідомлення про замінування.

"Вищий адміністративний суд України припиняє роботу до 14.30 через повідомлення про замінування адміністративної будівлі", - йдеться у новому повідомленні.

Українська правда