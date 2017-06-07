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В Кабміні з'явиться уповноважений з гендерної політики

Середа, 7 червня 2017, 13:57

Кабінет міністрів України ввів посаду урядового уповноваженого з питань гендерної політики.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"Вітаю нас усіх! Ми таки прийняли сьогодні на уряді постанову про запровадження урядового уповноваженого з питань гендерної політики", - написала вона.

"У нас багато планів і з міністерствами, і з нашими міжнародними партнерами та громадськими організаціями. Тому - до дій", - додала Климпуш-Цинцадзе.

Сама віце-прем'єр додала, що уповноважений буде відповідальний за координацію гендерної політики державних органів.

Відповідна штатна одиниця буде виділена шляхом перерозподілу в рамках Секретаріату Кабінету міністрів.

Українська правда

Теми: Кабінет міністрівЄвропаправа людини
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