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На хабарі в $5 мільйонів затримано тимчасового адміністратора банку

Середа, 7 червня 2017, 15:15

Правоохоронці затримали на хабарі у 5 мільйонів доларів особу, що здійснює тимчасову адміністрацію в одному з київських банків, головний офіс якого знаходиться в Дніпрі.

Про це "Українській правді" в середу повідомило джерело в Службі безпеки України.

За його даними, тимчасового адміністратора затримано на вимаганні хабаря від колишніх власників банку у розмірі 5 млн доларів.

Повідомляється, що він вимагав хабар за вирішення питань, пов'язаних із майном фінустанови, а також за вилучення з банку оригіналів певних документів.

Як повідомив у Facebook генпрокургор Юрій Луценко, ГПУ спільно з СБУ 7 червня під час отримання 5 млн доларів хабаря затримали уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, яка розробила злочинну схему вимагання та одержання хабарів від керівників банківських установ, до яких введено тимчасові адміністрації.

За його словами, таку високу плату чиновник вимагав за невтручання ліквідаторів та інших осіб Фонду в порядок погашення банківськими установами зобов'язань перед кредиторами та реалізацію високоліквідних активів за заниженими цінами.

"Такі дії КК оцінює до 12 років позбавлення волі", - наголосив генпрокурор.

 
фото: прес-служба гпу
 

Українська правда

Теми: банкихабарКиїв
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