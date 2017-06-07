Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Чийгозу не дозволили побачитись з хворою мамою

Середа, 7 червня 2017, 15:25

В окупованому Криму, 7 червня, суд у справі щодо Ахтема Чийгоза відмовив захисту в задоволенні двох клопотань.

Про це повідомив адвокат Микола Полозов, передає КримSOS.

Адвокат заявив, що недавно стало відомо про невиліковну хворобу матері Ахтема Чийгоза, чиї медичні показники вкрай невтішні. У зв'язку з цим захист звернувся до суду з проханням надати Чийгозу можливість побачитися з матір'ю.

"Було заявлено клопотання про надання Чийгозу короткострокового виїзду під конвоєм, для того, щоб зустрітися зі своєю матір'ю. На даний момент вона не може пересуватися і не може приїхати до нього в слідчий ізолятор, щоб зустрітися. Суд порахував, що такої можливості надати йому не може ", - розповів адвокат.

Російські судді цинічно відмовили Ахтему Чийгоз в праві попрощатися зі смертельно хворою матір'ю.

Захист також заявив клопотання про зміну запобіжного заходу Ахтему Чийгозу на домашній арешт, оскільки закон передбачає можливість зміни запобіжного заходу, в разі, якщо нові обставини не досліджувалися судами попередніх інстанцій.

"Про стан здоров'я його матері не було відомо в ті дні, коли проходило засідання першої інстанції, яка продовжила йому запобіжний захід до 8 липня і засідання апеляційної інстанції, якою затверджено це рішення. У цьому клопотанні суд також відмовив", - повідомив Микола Полозов.

Як відомо, раніше "Верховний суд Криму" продовжив арешт Ахтему Чийгозу на три місяці, до 8 липня.

Чийгоза затримали в січні 2015 роки за участь 26 лютого 2014 року в мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму.

Тоді прихильникам України протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії "Русское единство", відбулися зіткнення.

"Українська правда" в Threads

Теми: Крим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Крим
Морпіх вперше розповів, як намагався підірвати мости на Чонгар
Агент на прізвисько "Котигорошко"? Деталі справи ексголови кримського СБУ Олега Кулініча, якого обвинувачують у держзраді
Шойгу готовий завозити відпочивальників в окупований Крим десантними кораблями
Останні новини
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
оновлюєтьсяРосіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
Усі новини...
Реклама: