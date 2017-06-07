Газовий контракт Тимошенко розглянуть на предмет загрози нацбезпеці

Парламентський комітет з питань національної безпеки та оборони розгляне питання контракту з "Газпромом", який у 2009 році уклала Юлія Тимошенко, та його загрози національній безпеці.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні комітету 7 червня.

При голосуванні екс-член фракції "Батьківщина" Надія Савченко утрималася, оскільки висловлювала певні застереження.

Вона зазначила, що вважає недоречним виносити це питання на розгляд комітету, оскільки рішення комітету буде популістичним і не буде тягнути за собою ніякої відповідальності.

"Тому не варто витрачати час комітету, який повинен працювати на захист держави, на ваші війни з Тимошенко", – сказала вона звертаючись до лідера фракції БПП Артура Герасимова.

"Немає жодної війни з Тимошенко" – апелював їй нардеп.

"У нас є контракт, за яким – чітко підтверджено – Путін отримав більше 30 мільярдів доларів. Тільки уявіть, яка частина цих грошей пішла на закупівлю гармат і танків та зброї, якою вбивають наших людей.. Тож щиро прошу розібратися в ситуації", – продовжив Герасимов.

Як відомо, лідер фракції БПП Артур Герасимов на засіданні погоджувальної ради 6 червня закликав комітети ВР з нацбезпеки та антикорупційний негайно викликати екс-прем'єра Тимошенко і розглянути питання державної зради і корупційної складової газового контракту 2009 року, який містив норму "take or pay".

Він також повідомив, що "Блок Петра Порошенка" також хоче, щоб антикорупційні органи перевірили контракт 2009 року.

Тимошенко в свою чергу зазначила, що принцип сумнозвісний "бери або плати" на той час закладався у типовий контракт для всіх споживачів російського газу.

Нинішні ж заяви влади Тимошенко назвала "істерією, спрямованою проти партї "Батьківщина".

Більше про суперечку між "Нафтогазом" та "Газпромом" читайте у матеріалі "Нафтогаз" vs "Газпром". Чим завершилася битва під Стокгольмом".

Валентина Романенко, УП