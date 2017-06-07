У Поклонської знайшли незареєстровану квартиру в окупованому Донецьку

Російське відділення Transparency International виявило у депутата Державної думи РФ Наталії Поклонської незадекларовану квартиру в Донецьку.

Про це йдеться в розслідуванні, опублікованому на сайті організації.

"Якщо цей факт підтвердиться, Поклонська повинна бути позбавлена мандата депутата Держдуми у зв'язку з недостовірністю декларації доходів і майна," – підсумували автори.

В розслідуванні зазначається, що відповідно до Державного реєстру прав на нерухоме майно квартира зареєстрована на прізвище Дубровської, яке ймовірно є дошлюбним прізвищем колишнього "прокурора" Криму.

Крім того, виявилось, що депутат незаконно користується двома службовими квартирами: депутатською в Москві та прокурорською в Сімферополі, хоча прокурором вже не є.

Журналісти додали, що направили заяви голові Держдуми та в Адміністрацію президента РФ з проханням перевірити достовірність відомостей про доходи та майно, поданих Поклонською.

Як відомо, Наталія Поклонська, яка раніше працювала в органах прокуратури України, була одним з найактивніших прихильників окупації Криму Росією. Її призначили "прокурором" окупованого півострова навесні 2014 року. Брала активну участь в якості обвинувача у справах проти кримських татар, Меджлісу і проукраїнських активістів.

Також Поклонська балотувалася і пройшла на виборах до Держдуми РФ, які проводилися 18 вересня 2016 року. 27 вересня, ставши депутатом Держдуми РФ від "Єдиної Росії", Поклонська написала заяву про відставку з посади прокурора окупованого Крима.

МЗС України оголосило рішення про невизнання повноважень більшості депутатів Державної думи РФ, обраних 18 вересня. Верховна Рада України ухвалила заяву про невизнання легітимності нової Держдуми .

В ЄС заявили, що не визнають виборів в Держдуму Росії. Канада, США і ряд інших країн також оприлюднили заяву про невизнання виборів.