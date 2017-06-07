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Комітет Ради не зміг вирішити, як обирати аудитора НАБУ

Середа, 7 червня 2017, 18:04

Парламентський комітет з питань запобігання та протидії корупції не зміг в середу ухвалити рішення про правила проведення конкурсу на відбір кандидата від Верховної Ради в аудитори діяльності НАБУ і про запрошення кандидатів на співбесіду в комітет.

Голова комітету Єгор Соболєв запропонував запросити кандидатів на засідання комітету 21 червня і визначитися, кого саме рекомендувати для роботи в комісії, передає "Інтерфакс-Україна".

Однак дана пропозиція не набрала більшості голосів – його не підтримали члени комітету, в основному, депутати з фракції "Блок Петра Порошенко", частина з яких залишила засідання.

Після цього Соболев закрив засідання через відсутність кворуму.

"Як тільки члени комітету будуть готові до нормального обговорення, до нормальної дискусії, до нормального прийняття рішень, я відразу організую для них цей процес. Якщо є бажання продавити, то на мене тиснути немає сенсу", - сказав Соболев журналістам після засідання.

Він не назвав дату, коли саме комітет зможе розглянути питання про кандидатів у комісію з аудиту НАБУ.

Як відомо, для участі в конкурсі надійшло 9 заявок, з них 7 повністю відповідають вимогам конкурсу.

Серед поданих заявок для участі в конкурсі - заявка від адвоката з США Марти Борщ, прокурора з Іспанії Карлоса Кастресана.

У конкурсі також висловили бажання брати участь Нейджел Браун, якому дала рекомендації фракція "Блок Петра Порошенко", професор Київського національного університету ім. Т.Шевченка Олександра Яновська, адвокат, представник Академії адвокатури Сергій Гончаренко.

На засіданні комітету Соболев повідомив, що надійшла ще одна заявка для участі в конкурсі.

26 травня Кабінет міністрів обрав аудитором Національного антикорупційного бюро України від уряду Буроменського Михайла Всеволодовича.

"Українська правда" в Threads

Теми: НАБУВерховна Рада
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