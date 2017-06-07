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День в АТО: 34 обстріли, у тому числі з "Граду", 2 загиблих, 11 поранених

Середа, 7 червня 2017, 19:27

Від початку доби проросійські бойовики 34 рази порушували режим припинення вогню. Внаслідок бойових дій двоє українських воїнів загинули, ще 11 зазнали поранень.

Як повідомляє прес-центр АТО, особливо напружена ситуація у середу була на Луганському напрямку.

"Зокрема, українських воїнів, котрі тримають оборону в районі населених пунктів Новотошківське та Кримське, бойовики інтенсивно впродовж дня обстрілювали з артилерійських систем калібру 152 та 122 мм, 120-мм й 82-мм мінометів, часу від часу - з гранатометів, великокаліберних кулеметів та озброєння БМП", - сказано у повідомленні.

На тому ж напрямку незаконні збройні формування з гранатометів били неподалік Золотого та Станиці Луганської. З великокаліберних кулеметів - неподалік Новоолександрівки.

На Приморському напрямку близько 14.00 години українські позиції в районі Чермалика бойовики обстріляли з реактивних систем залпового вогню.

"Там же, а також поблизу Широкиного, противник сьогодні вів вогонь зі 120-мм мінометів. З гранатометів та стрілецької зброї найманці відкривали вогонь по укріпленнях сил АТО неподалік Павлополя, Водяного та Мар'їнки", - повідомили у прес-центрі АТО.

На Донецькому напрямку ще на світанку бойовики вдарили по українських опорних пунктах у передмісті Авдіївки зі 122-мм артилерійських систем. Там же, а також в районі Луганського та Зайцевого, підконтрольні Росії НЗФ систематично обстрілювати оборонні укріплення сил АТО з піхотного озброєння та мінометів калібру 82 мм.

Українська правда

Теми: АТО
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