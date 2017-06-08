Законопроекти щодо медреформи не підтримав комітет охорони здоров'я

Два Комітети Верховної Ради підтримали законопроекти щодо медичної реформи і рекомендували прийняти в першому читанні.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк в facebook.

"Дуже важкий день. Але є результат: успішно пройшли комітети", - написав він.

Законопроект №6327 "Про державні фінансові гарантії надання медпослуг", що описує майбутню систему української медицини: гарантований державою пакет медпослуг, Національну службу здоров'я, розглянув Комітет Соціальної політики і рекомендував до прийняття в першому читанні.

Законпроект №6329 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України", що передбачає приведення статей, що визначають розмежування видатків між бюджетами, у відповідність до нової моделі фінансування первинної медичної допомоги, пройшов Бюджетний Комітет, його також рекомендовано до прийняття в першому читанні.

При цьому, як повідомив Ковтонюк, Комітет охорони здоров'я також розглядав законопроекти 6327, 6329, але не підтримав їх.

Раніше в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун висловила надію, що український парламент у четвер, 8 червня, розгляне в першому читанні законопроекти, що стосуються медичної реформи.