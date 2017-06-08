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Насосну станцію на Донбасі евакуюють після обстрілу

Четвер, 8 червня 2017, 08:35

Насосна станція першого підйому Південно-Донбаського водогону зупинилася через ранковий обстріл.

Про це повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб у Twitter.

"О 7:30 внаслідок обстрілів було зупинено насосну станцію першого підйому Південно-Донбаського водогону. Проводиться евакуація персоналу", – повідомили у відомстві.

"Якщо обстріли триватимуть,без води можуть залишитися Червоноармійський, Волноваський, Добропольський райони і Маріуполь", – уточнили в МТОТ.

За повідомленням КП "Вода-Донбасу", в результаті повністю припинено подачу води на Червоноармійську та Великоанадольську фільтрувальні станції, а на дві Маріупольські фільтрувальні станції воду подаватимуть зі Старокримського водосховища.

Із червня 2014 року Південнодонбаський водогін, яким вода подається на Червоноармійську та Великоанадольську фільтрувальні станції, неодноразово припиняв роботу. Це було пов'язано із зупинкою каналу Сіверський Донець – Донбас, пошкодженнями самого водопроводу, припиненням електропостачання насосних станцій.

Олена Рощенко, УП

Теми: ДонбасМаріупольбойові дії
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