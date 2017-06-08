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На території посольства США у Києві стався вибух

Четвер, 8 червня 2017, 08:48

На території посольства Сполучених Штатів Америки у Києві в ніч на 8 червня стався вибух, хтось кинув вибуховий пристрій.

Про це повідомляє Національна поліція.

"8 червня о 00:05 до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про вибух на території посольства США у Шевченківському районі Києва. На місце події негайно прибули слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції", – повідомляє відомство.

На території посольства США стався вибух
На території посольства США стався вибух
Facebook Нацполіції

"При огляді з'ясувалося, що невідомий кинув на територію диппредставництва невстановлений вибуховий пристрій", – уточнює поліція.

 

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Подія належним чином зареєстрована, розпочато кримінальне провадження за ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи для встановлення причетних до злочину осіб.

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївСШАтероризм
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