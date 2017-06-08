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Мінінфраструктури: Переговори з Pegasus Airlines не завершено

Четвер, 8 червня 2017, 09:33

Міністерство інфраструктури спростовує інформацію стосовно розширення присутності авіакомпанії Pegasus Airlines в Україні.

За даними прес-служби відомства, заступник міністра з питань європейської інтеграції Віктор Довгань не робив такої заяви.

"Відповідної заяви Віктора Довганя не було, як і не було новини на сайті міністерства інфраструктури", – сказано в повідомленні на сайті міністерства.

"Міністерство дійсно веде переговори із низкою лоукост-авіакомпаній, але називати формат співпраці та іншу більш детальну інформацію до завершення переговорів є некоректно", – додали у Мінінфраструктри.

Уточнюється, що під час зустрічей представників іноземних авіакомпаній із керівництвом міністерства обговорюють "різні формати роботи авіакомпаній в Україні, зокрема, й відкриття дочірніх підприємств, – проте, формат роботи таких авіакомпанії знаходиться в стадії обговорення".

"Наразі говорити про розширення присутності саме Pegasus Airlines в Україні підстав немає", – наголосили у Мінінфраструктри.

Раніше з посиланням на заступника міністра інфраструктури Віктора Довганя повідомлялося, що турецький бюджетний авіаперевізник Pegasus Airlines нібито подав документи в Державіаслужбу України для реєстрації в якості української авіакомпанії.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: авіаМінінфраструктури
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