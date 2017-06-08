Суд пішов вирішувати долю 100 млн Насірова

Солом’янський райсуд Києва видалився у нарадчу кімнату для прийняття рішення щодо клопотання НАБУ та САП про стягнення до держбюджету застави 100 млн відстороненого глави ДФС Романа Насірова.

Про таке рішення заявив головуюча суддя у четвер.

Перед цим суд заслухав пояснення та докази сторін обвинувачення та захисту.

В суді присутній тесть Насірова Олександр Глимбовський та дружина Насірова - Катерина.

Як відомо, суд переніс на четвер, 8 червня, розгляд клопотання НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про стягнення до держбюджету внесеної за відстороненого главу Державної фіскальної служби Романа Насірова застави 100 мільйонів в зв'язку з тим, що він не здав британський паспорт.

Раніше в середу прокурор САП Роман Симків на розгляді Солом'янського районного суду Києва заявив, що відсторонений глава ДФС Роман Насіров не здав ще один український закордонний паспорт.

Захист відстороненого глави ДФС у середу, 7 червня, на розгляді Солом'янського районного суду Києва заявив, що Насіров не здав паспорт, тому що в ньому закінчились сторінки.

Насіров попросив детективів НАБУ повернути йому закордонний паспорт для поїзди на лікування у США.

30 травня детективи НАБУ відмовили Насірову.

"Це вже друге звернення голови ДФС. Вперше до детективів Бюро він клопотав у квітні з проханням надати дозвіл відвідати змагання збірної України по дзюдо у Варшаві. 25 травня до НАБУ надійшло клопотання щодо надання дозволу на виїзд до Сполучених Штатів Америки, мотивуючи поїздку необхідністю "проходження лікування", - зазначили у НАБУ.

Детективи НАБУ на початку березня 2017 року затримали Насірова і повідомили йому про підозру у зловживанні владою та службовим становищем.

Слідство вважає, що Насіров протягом 2015–2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень.

Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.

7 березня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді 60 діб з можливістю внесення застави 100 мільйонів гривень, хоча антикорупційна прокуратура просила встановити грошову заставу у розмірі 2 мільярди гривень.

Ввечері 16 березня Насіров вийшов із СІЗО в Києві після того, як його рідні внесли заставу.

Українська правда