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Шабуніну біля військкомату пирснули в обличчя з газового балончика

Четвер, 8 червня 2017, 12:27

Голову правління Центру протидії корупції активіста Віталія Шабуніна облили з газового балончика біля Дніпровського військкомату Києва.

Про це повідомляє 8 червня "Центр інформації про права людини".

До військкомату Шабунін прийшов після отримання повістки, яку йому вручали троє військовців. На місці також була присутня група журналістів, які хотіли взяти коментар в активіста.

У результаті словесної суперечки Всеволод Філімоненко, який представляється журналістом видання "Голос народу", дістав газовий балончик і пирснув в обличчя Шабуніна. Активіста доставили до лікарні.

Сам Шабунін у соцмережі Facebook звинувачує Філімоненка у веденні замовної кампанії з метою компрометування. Також активіст зізнається, що вдарив Філімоненка по обличчю, тому що той образив його колегу.

"Клоунада з шавкою філімоном. Він отримав сьогодні по пиці від мене за те, що образив мою колегу Устінову. Далі всі присутні все бачили самі: філя лякливо тікав від спілкування та кликав свого лугандонського "колегу" - "ну, захищай мене!", а потім дістав балончик і приснув всім в очі - мені, журналістам", – пише Шабунін у Facebook.

В той же час щодо суті свого візиту до Дніпровського військкомату активіст роз'яснює, що спілкувався з комісаром Орлом і з'ясував, що у вказаного військкомату немає до нього претензій.

"У них до мене питань немає взагалі і вони самі "в шоці" - не розуміють, що відбувається. Зі слів пана Орла, відбулося наступне: до нього надійшла вказівка від ЗСУ виставити за моєю адресою трьох представників комісаріату у "групу розшуку", яку застосовують для відлову дезертирів або призовників. З його слів, така група не мала застосовуватися у моєму випадку, бо я не є офіцером запасу і не є призовником за віком", – пише активіст.

Шабунін повідомляє, що після лікарні, де йому промили очі він вирушив у військкомат за пропискою, де отримав направлення на медкомісію.

Активіст раніше зазначав, що з 2000 року непридатний до служби за станом здоров’я.

Такі дії з отриманням повістки Шабунін вважає спланованими з боку деяких нардепів від БПП.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЦПКскандал
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