Тимошенко не збирається звітувати про контракт з РФ на комітеті

Голова парламентської фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко не збирається йти на слухання щодо газового контракту з РФ 2009 року на Комітеті з питань національної безпеки та оборони.

Про це вона сказала журналістам в кулуарах парламенту, повідомляє Укрінформ.

"Ми не збираємося ходити на ті кулуарні курултаї (курултай - національний з'їзд кримських татар - ред.)", - сказала Тимошенко.

Водночас секретар комітету Іван Вінник з фракції БПП повідомив, що слухання щодо газового контракту з Росією від 2009 року в комітеті відбудуться на наступному пленарному тижні.

"Слухання має відбутися наступного пленарного тижня", - повідомив секретар, зазначивши, що Юлію Тимошенко ще офіційно не запросили на засідання, однак планують це зробити.

Прес-служба "Батьківщини" оприлюднила заяву Тимошенко, в якій вона звинувачує "кримінальну зграю Порошенка" в тому, що вона зробила Тимошенко "головним ворогом".

"Сьогодні навколо головного олігарха країни Петра Порошенка зібралася вся кримінальна зграя і часів Януковича, і сучасні політики, яких він привів. І вони обрали мене і партію "Батьківщина" своїм головним ворогом, тому що сьогодні в країні найбільша підтримка у мене і в нашої команди", – цитує прес-служба партії.

Як відомо, рішення про проведення слухань комітет прийняв у середу 7 травня.

Порошенко 8 травня заявив, що ті, хто у 2009 році підписував газовий контракт із Росією, повинен понести політичну відповідальність.