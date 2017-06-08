Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

НАЗК призначило повну перевірку декларацій Гонтаревої

Четвер, 8 червня 2017, 16:24

Нацагентство з питань запобігання корупції вирішило провести повну перевірку майнових декларацій за 2015 й 2016 роки голови НБУ Валерії Гонтаревої.

Про це "Українській правді" повідомило джерело в НАЗК.

За його даними, агентство ухвалило рішення, яким доручило заступнику голови НАЗК Руслану Радецькому провести "контроль та повну перевірку" декларацій низки чиновників, серед яких є і Гонтарева.

Також у документі значаться заступник голови Київської ОДА Олег Міщенко, перший заступник начальника податкової інспекції по роботі з великими платниками податків в Донецьку Олег Соколов, суддя Приморського райсуду Одеси Олег Крикливий, мер Лиману Донецької області Петро Цимідан та інші.

Як відомо, за 2016 рік глава Національного банку задекларувала 56,95 мільйона гривень доходів і 2,65 мільйона доларів заощаджень на банківському рахунку.

За 2015 рік Гонтарева задекларувала 1,831 млн доларів і 61,934 тис. гривень на банківських рахунках.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ГонтареваНБУдеклараціїНАЗК
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Гонтарева
У Порошенка розповіли, що 11 мільйонів пішли на судовий процес у Лондоні
НБУ відсторонив керівництво "дочки" російського банку
СБУ перевірить причетність Порошенка і Гонтаревої до справи Медведчука
Останні новини
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі було чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
Усі новини...
Реклама: