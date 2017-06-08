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НАБУ пошукає, чи має Кличко незадекларовані маєтки в США і Німеччині

Четвер, 8 червня 2017, 17:30

Національне антикорупційне бюро зареєструвало кримінальне провадження за фактом можливого декларування недостовірної інформації мером Києва Віталієм Кличком.

Про це йдеться у відповіді НАБУ громадській організації "Центр протидії корупції", повідомляють "Схеми".  

НАБУ зареєструвала кримінальне провадження щодо невказаних в електронній декларації маєтків у Гамбурзі й Лос-Анджелесі, якими, за версією журналістів, користується родина Кличка.

До НАБУ із такою інформацією звернулися юристи ЦПК.

Звернення активістів базується на розслідуванні програми "Схеми", яке вийшло в ефір у грудні минулого року. 

За подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації передбачена відповідальність від штрафу до позбавлення волі на термін до двох років.

"Українська правда" у Threads

Теми: Віталій КличкоКиївНАБУ
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