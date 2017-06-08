Меру Енергодара вручили підозру прямо на засіданні міськради

Повідомлення про підозру у незаконному звільненні одного з керівників комунальних підприємств вручили меру Енергодара Павлу Музиці.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Запорізької області.

Згідно з інформацією, вручення повідомлення про підозру відбувалось безпосередньо під час проведення сесії міської ради, щоб виключити можливість зриву слідчої дії зі сторони міського голови та його соратників.

Мера підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 364 КК України (незаконне звільнення одного з керівників комунальних підприємств, поєднане з зловживанням службовим становищем).

Українська правда