Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Меру Енергодара вручили підозру прямо на засіданні міськради

Четвер, 8 червня 2017, 20:56

Повідомлення про підозру у незаконному звільненні одного з керівників комунальних підприємств вручили меру Енергодара Павлу Музиці.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Запорізької області.

Згідно з інформацією, вручення повідомлення про підозру відбувалось безпосередньо під час проведення сесії міської ради, щоб виключити можливість зриву слідчої дії зі сторони міського голови та його соратників.

Мера підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 364 КК України (незаконне звільнення одного з керівників комунальних підприємств, поєднане з зловживанням службовим становищем).

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Запоріжжяпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Запоріжжя
Росіяни вдарили по Запоріжжю: влучили в об’єкт інфраструктури
У кількох областях була загроза ворожої балістики і БпЛА
У Запоріжжі чули вибух – ЗМІ
Останні новини
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі було чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
Усі новини...
Реклама: