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Внучка Хрущова загинула під колесами електрички

П'ятниця, 9 червня 2017, 08:49

Внучка і прийомна донька одного з колишніх керівників СРСР Микити Хрущова Юлія потрапила під електричку в Москві й загинула.

Про це повідомило "РИА Новости" джерело в правоохоронних органах.

За його даними, інцидент стався на станції "Солнечная" Київського напрямку Московської залізниці.

За словами джерела, 77-річну Юлію Хрущову збив поїзд Внукове – Москва.

Юлія Хрущова
Юлія Хрущова
А. Соломонов (РИА Новости)

У прес-службі управління МВС РФ на транспорті у Центральному федеральному окрузі підтвердили факт смерті жінки 1940 року народження, не уточнивши подробиць.

У довідковій службі столичної швидкої допомоги агенції підтвердили смерть жінки з таким ім'ям і віком: "Юлія Леонідівна Хрущова в віці 77 років сьогодні (8 червня) померла".

Юлія Хрущова народилася в 1940 році в родині Леоніда Хрущова, сина майбутнього першого секретаря ЦК КПРС Микити Хрущова.

У 1943 році Леонід Хрущов, який був льотчиком-винищувачем, не повернувся з бойового завдання. Після цього його батько удочерив дівчинку.

Теми: Росія
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