Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Тереза Мей не подасть у відставку з посади пем'єра Британії – ЗМІ

П'ятниця, 9 червня 2017, 10:31
Тереза Мей не подасть у відставку з посади пем'єра Британії – ЗМІ

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей не планує йти у відставку попри те, що її Консервативна партія втратила абсолютну більшість у парламенті за результатами дострокових виборів.

Про це повідомляє ВВС.

"Тереза Мей не має жодного наміру оголошувати про свою відставку сьогодні ввечері", - повідомила політичний редактор Лора Кунссберг.

За її інформацією, Мей збирається формувати уряд на основі своє партії, яка залишається найбільшою у парламенті. Кунссберг також процитувала слова одного із високопосадовців в уряді, який сказав, що "Мей залишиться і вона не передумає".

Нагадаємо, консерватори не змогли отримати абсолютну більшість у парламенті, Британію очікує так званий підвішений парламент.

"Європейська правда"

Теми: Велика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Велика Британія
Воллес каже, що Британія дала Україні в 15 разів більше артснарядів, ніж планувала
Після прохання Бренсона Британія зняла санкції з російського олігарха Тінькова
Британія ввела санкції проти "ПВК Вагнер" за злочини в Африці
Останні новини
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі було чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
Усі новини...
Реклама: