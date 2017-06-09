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Рева: Кримчанам можуть зарахувати стаж, отриманий під окупацією

П'ятниця, 9 червня 2017, 16:06

Міністр соцполітики Андрій Рева не виключає, що у разі переїзду громадянина з Криму на підконтрольну Києву територію, отриманий ним трудовий стаж на окупованій території враховуватиметься при нарахуванні пенсії.

Про це він заявив під час зустрічі з регіональними ЗМІ, повідомляє Укрінформ.

"У нас є закон про окуповані території. Крим у нас вважається окупованою територією. За законом, відповідальність за соціальний захист людей, у тому числі громадян України, які знаходяться на окупованій території, несе держава-окупант. Водночас, якщо людина переїжджає на територію, підконтрольну Україні, вона має право на пенсійне забезпечення за законами України. Як бути з тим стажем, який вона отримала в Криму? Діє угода СНД, і по цій угоді ми можемо врахувати той стаж, який вона там мала", - зазначив урядовець.

Він пояснив, що для підтвердження стажу, отриманого на окупованій території Україна повинна буде звернутися до держави-окупанта.

При цьому Рева нагадав, що дипломатичні відносини з Росією Україна не розривала.

"Людина не винна, що її окупували... Цей стаж для неї не пропаде", - підкреслив міністр.

Як відомо, під час у п'ятницю під час спілкування з журналістами на тему пенсійної реформу прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що громадяни України, які працюють не повний робочий день, отримуватимуть меншу пенсію.

Теми: Криманексіяпенсії
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