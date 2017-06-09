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В РФ клепають нові справи проти українських військових

П'ятниця, 9 червня 2017, 16:10

Слідчий комітет Росії вирішив порушити чергові справи проти українських військових за нібито "застосування заборонених засобів і методів ведення війни".

Про це йдеться у повідомленні російського відомства.

"Сьогодні Головним слідчим управлінням СК Росії порушено ще 6 кримінальних справ за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.356 КК РФ (застосування заборонених засобів і методів ведення війни)", - йдеться у повідомленні.

Російське слідство стверджує, що з 31 травня по 5 червня 2017 року українські військовослужбовці здійснювали артилерійські обстріли з важких видів озброєння по цивільних об'єктах в селищах Крута Балка Ясинуватського району, Старомихайлівка, Трудовська, місті Ясинуватій, а також по вулиці Луговій в Донецьку.

Жодної справи про обстріли проросійськими бойовиками вільних територій Донецької і Луганської області у російському слідчому комітеті немає. Також слідком не заводив жодної справи про вторгнення російських військових на територію України.

Як повідомлялося, у лютому 2017 року генпрокурор Юрій Луценко розповів, що за звинуваченням у скоєнні воєнних злочинів на Донбасі засуджено 28 російських громадян.

Українська правда

Теми: Росія
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