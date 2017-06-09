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Парубій розповів, коли Рада може розглянути питання віз із Росією

П'ятниця, 9 червня 2017, 16:13

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій сподівається, що на наступному пленарному тижні парламент зможе розглянути звернення до Міністерства закордонних справ щодо введення візового режиму з Росією.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Рада" в п'ятницю.

На думку Парубія, цей законопроект є надзвичайно важливим, а питання введення візового режиму з країною-агресором – дуже актуальним. Водночас виносити його в зал можна тільки тоді, "коли буде повна підтримка".

"Бо неуспіх по цьому голосуванню був би неуспіхом не тільки українського парламенту, а й всієї української справи", – сказав спікер, зазначивши, що консультації з цього приводу тривають.

"Я дуже сподіваюся, що наступного тижня ми зможемо вийти на позитивне рішення, і як тільки я буду бачити, що в залі є голоси, я тут же запропоную постанову про звернення до МЗС з приводу введення візового режиму з Росією", – сказав Парубій.

Як відомо, наступний пленарний тиждень Ради почнеться 20 червня.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіявізиВерховна Рада
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