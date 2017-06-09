Корчак: Аграрну партію фінансували в тому числі з Британії

НАЗК довело в суді, що "Аграрна партія України" отримала кошти від фірми, кінцевим бенефіціаром якої є іноземець.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала голова Національного агентства із запобігання корупції.

"Вчора Козельщинський районний суд Полтавської області виніс рішення стосовно внесення коштів на рахунок політичної партії Товариством, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого значився іноземець –громадянин Великобританії", - написала Корчак.

Адміністративне правопорушення, передбачене ст. 212-15 КУпАП: Товариство "АГРОФІРМА "Добробут" тричі перерахувало значні внески "благодійної матеріальної допомоги" на рахунок Полтавської обласної організації політичної партії "Аграрна партія України".

Станом на дату внесення благодійної допомоги, кінцевим бенефіціаром цього товариства був іноземець з українським прізвищем, відтак, здійснення внесків на підтримку партії Товариством суперечило Закону України "Про політичні партії в Україні" ( пункт 3 стаття 15 ).

Суд підтвердив факт вчинення правопорушення та визнав керівника товариства винним у вчиненні адмінправопорушення, передбаченого статтею 212-15 КУпАП. Цією ж постановою суд закрив провадження у справі про притягнення до відповідальності, угледівши закінчення строків накладення адмінстягнення.

Вона зазначила, що НАЗК очікує на розгляд наступних адміністративних справ, в тому числі і щодо притягнення до відповідальності посадових осіб політичної партії з конфіскацією внесених на її підтримку коштів до державного бюджету.

Українська правда звернулася за коментарем до Аграрної партії.