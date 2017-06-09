Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Корчак: Аграрну партію фінансували в тому числі з Британії

П'ятниця, 9 червня 2017, 18:50

НАЗК довело в суді, що "Аграрна партія України" отримала кошти від фірми, кінцевим бенефіціаром якої є іноземець.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала голова Національного агентства із запобігання корупції.

"Вчора Козельщинський районний суд Полтавської області виніс рішення стосовно внесення коштів на рахунок політичної партії Товариством, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого значився іноземець –громадянин Великобританії", - написала Корчак.

Адміністративне правопорушення, передбачене ст. 212-15 КУпАП: Товариство "АГРОФІРМА "Добробут" тричі перерахувало значні внески "благодійної матеріальної допомоги" на рахунок Полтавської обласної організації політичної партії "Аграрна партія України".

Станом на дату внесення благодійної допомоги, кінцевим бенефіціаром цього товариства був іноземець з українським прізвищем, відтак, здійснення внесків на підтримку партії Товариством суперечило Закону України "Про політичні партії в Україні" ( пункт 3 стаття 15 ).

Суд підтвердив факт вчинення правопорушення та визнав керівника товариства винним у вчиненні адмінправопорушення, передбаченого статтею 212-15 КУпАП. Цією ж постановою суд закрив провадження у справі про притягнення до відповідальності, угледівши закінчення строків накладення адмінстягнення.

Вона зазначила, що НАЗК очікує на розгляд наступних адміністративних справ, в тому числі і щодо притягнення до відповідальності посадових осіб політичної партії з конфіскацією внесених на її підтримку коштів до державного бюджету.

Українська правда звернулася за коментарем до Аграрної партії.

Теми: корупція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
корупція
Як ми (не) виконуємо вимоги від ЄС у боротьбі з корупцією
Глава НАЗК заявив, що має ефективні "ліки" проти корупції
Київський онкоцентр переплачує за унітази і фарбу на ремонті за 70 млн
Останні новини
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі було чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
Усі новини...
Реклама: