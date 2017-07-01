Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Репутації України серед інвесторів шкодить корупція – посол Нідерландів

Субота, 1 липня 2017, 11:10

Привабливість України серед іноземних інвесторів найбільше страждає від ненадійної судової системи та корупції.

Про це в інтерв’ю DT.UA заявив надзвичайний і повноважний посол Королівства Нідерланди в Україні Кейс Кломпенхаувер.

За словами дипломата, за останній рік в Україні зросла кількість рейдерських атак і це руйнує впевненість іноземних інвесторів в Україні.

"Я навмисно вживаю слово "руйнує", бо саме це й відбувається. Інвестори спілкуються один з одним, і якщо щось трапляється, про це швидко дізнаються всі", – зазначив він.

"Гадаю, що репутація України серед інвесторів найбільше страждає через корупцію, а також ненадійну судову систему. Навіть якщо закони й не ідеальні, однаково на них треба покладатися. Та якщо і закони погані, і покладатися на них не можна, то це вже проблема. І що із цим робити? Отже, можна сказати, що це дві ключові проблеми", – підкреслив Кломпенхаувер.

Дипломат зазначив, що зараз Україна не настільки приваблива для інвесторів, як могла би бути.

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: інвестиціїкорупція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
інвестиції
Український стартап з пошуку житла у США залучив 5,5 млн доларів інвестицій
В Україні страхуватимуть інвестиції від воєнних ризиків
Фонд гарантування з початку війни інвестував в облігації понад 21 мільярд
Останні новини
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі було чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
Усі новини...
Реклама: