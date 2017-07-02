Журналістку УП не пустили до Білорусі
Журналісту "Української правди" Оксані Коваленко заборонено в'їзд на територію Білорусі.
Про це повідомила сама Коваленко.
"Сьогодні вночі на пункті пропуску Терюха білоруські прикордонники зняли мене з потяга Київ-Мінськ і повідомили, що мені заборонений в'їзд у Білорусь", - сказала журналіст.
За її словами, прикордонники відмовились пояснити причину заборони. Проте сама Коваленко змогла побачити на моніторі, що ініціатором заборони є РФ.
"І як мені повідомив білоруський прикордонник, оскільки Росія і Білорусь є "союзними державами", то мені заборонений в'їзд як до РФ, так і до Білорусі".
"Прикордонники вивели мене з купе, опитали мене про мету моєї поїздки, коли я востаннє була в РФ і Білорусі, чомусь сфотографували мене, при цьому пославшись на якийсь наказ, який не змогли показати. А потім зняли мене з потяга і за якийсь час посадили на поїзд, що прямував до Києва", - розповіла Коваленко.
Жодних документів про заборону в'їзду і термін її дії журналісту не дали, а лише поставили відповідний штамп у паспорті.
"У Мінську відбуваються переговори між Україною і РФ по Донбасу, тому дивно, чому Білорусь як країна - нібито миротворець, забороняє в'їзд українським журналістам. Бо я впевнена, що в'їзд до РФ і до Білорусі мені заборонено саме через журналістську діяльність", - зазначила Коваленко.
Разом з тим, перший віце-спікер Ірина Геращенко в коментарі під постом Коваленко у Facebook повідомила, що посольство України в Білорусі готує ноту щодо заборони в'їзду журналіста.
Як повідомлялося, у травні минулого року один з сайтів бойовиків ОРДЛО опублікував список українських і закордонних журналістів з їхніми контактними даними, які були акредитовані в зоні АТО на початку конфлікту.
У списку було понад 1900 прізвищ журналістів. Це співробітники провідних телеканалів, інтернет-видань, газет, журналів, місцевих каналів та місцевих видань, в тому числі журналістка УП Оксана Коваленко.
Українська правда