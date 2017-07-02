Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Журналістку УП не пустили до Білорусі

Неділя, 2 липня 2017, 08:14
Оксана Коваленко

Журналісту "Української правди" Оксані Коваленко заборонено в'їзд на територію Білорусі.

Про це повідомила сама Коваленко.

"Сьогодні вночі на пункті пропуску Терюха білоруські прикордонники зняли мене з потяга Київ-Мінськ і повідомили, що мені заборонений в'їзд у Білорусь", - сказала журналіст.

За її словами, прикордонники відмовились пояснити причину заборони. Проте сама Коваленко змогла побачити на моніторі, що ініціатором заборони є РФ.

"І як мені повідомив білоруський прикордонник, оскільки Росія і Білорусь є "союзними державами", то мені заборонений в'їзд як до РФ, так і до Білорусі".

"Прикордонники вивели мене з купе, опитали мене про мету моєї поїздки, коли я востаннє була в РФ і Білорусі, чомусь сфотографували мене, при цьому пославшись на якийсь наказ, який не змогли показати. А потім зняли мене з потяга і за якийсь час посадили на поїзд, що прямував до Києва", - розповіла Коваленко.

Жодних документів про заборону в'їзду і термін її дії журналісту не дали, а лише поставили відповідний штамп у паспорті.

 
Білоруські прикордонники поставили Коваленко штамп у паспорті про заборону в'їзду

"У Мінську відбуваються переговори між Україною і РФ по Донбасу, тому дивно, чому Білорусь як країна - нібито миротворець, забороняє в'їзд українським журналістам. Бо я впевнена, що в'їзд до РФ і до Білорусі мені заборонено саме через журналістську діяльність", - зазначила Коваленко.

Разом з тим, перший віце-спікер Ірина Геращенко в коментарі під постом Коваленко у Facebook повідомила, що посольство України в Білорусі готує ноту щодо заборони в'їзду журналіста.

Як повідомлялося, у травні минулого року один з сайтів бойовиків ОРДЛО опублікував список українських і закордонних журналістів з їхніми контактними даними, які були акредитовані в зоні АТО на початку конфлікту.

У списку було понад 1900 прізвищ журналістів. Це співробітники провідних телеканалів, інтернет-видань, газет, журналів, місцевих каналів та місцевих видань, в тому числі журналістка УП Оксана Коваленко.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗМІБілорусьРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

Усі новини...
ЗМІ
ЗМІ дізналися деталі нового пакета допомоги для України від Німеччини
У Чечні назвали "диверсією" побиття журналістки та адвоката
Зламали пальці і знищили документи: у Чечні жорстоко побили журналістку та адвоката
Останні новини
10:07
Морозюк прокоментувала свої дві квартири, про які писало АРМА
09:50
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
09:26
У Давосі анонсували візит Зеленського
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
Усі новини...
Реклама: