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Доба в АТО: терористи б’ють з артилерії, загинули двоє бійців ЗСУ

Неділя, 2 липня 2017, 08:47

Минулої доби в зоні АТО в результаті обстрілів позицій ЗСУ російсько-терористичними бандформуваннями загинули двоє українських військовослужбовців, ще двоє отримали поранення і один травми.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Загалом бойовики здійснили 25 обстрілів. Майже половина цих порушень характеризується використанням противником артилерії та іншого забороненого Мінськими угодами озброєння. Більшість ворожих обстрілів зафіксована на Донецькому напрямку та за темної пори доби.

Приморський напрямок. На цій частині фронту окупанти 8 разів відкривали вогонь по опорних пунктах сил АТО.

Ще зранку загарбники з танків, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів обстріляли  опорні пункти ЗСУ поблизу Красногорівки, а оборонців Водяного - з 82-мм мінометів.

Після відносного затишшя вдень, противник ввечері знову застосовував міномети різних калібрів, обстрілявши укріплення сил АТО в районі Водяного.

По підрозділах ЗС України неподалік Широкиного, бандити випустили декілька снарядів зі 152-мм артилерійських систем. Біля Гнутового ворог бив з мінометів калібру 82 мм. В тих же районах окупанти час від часу впродовж дня застосовували гранатомети та великокаліберні кулемети.

Донецький напрямок. Впродовж минулої доби проросійські бандформування здійснювали обстріли опорних пунктів ЗСУ майже вздовж усієї лінії бойового зіткнення в межах цього напрямку. Всього тут зафіксовано 12 ворожих обстрілів.

Так, під мінометний вогонь противника потрапили позиції сил АТО в районі Луганського, Пісків та Авдіївки. Там же, а також поблизу Верхньоторецького та Кам'янки, бойовики систематично били з гранатометів різних модифікацій, великокаліберних кулеметів, на окремих ділянках - з озброєння БМП. Окрім того, неподалік Кам'янки вже пізно ввечері "працювали" ворожі снайпери.

Луганський напрямок. Всього на цій частині фронту незаконні збройні формування обстрілювали підрозділи ЗСУ 4 рази.

Ще вночі проросійські бандформування здійснили обстріл невисокої інтенсивності з артилерійських систем калібру 152 мм по оборонних укріпленнях українських воїнів неподалік Кримського. Там же ввечері бойовики відкривали вогонь зі 120-мм мінометів та протитанкового ракетного комплексу. Стрілецьку зброю бандити застосовували в районі Станиці Луганської. А поблизу Щастя противник бив з гранатометів різних модифікацій.

Теми: ДонбасАТОбойові дії
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