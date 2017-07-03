США і Японія домовилися посилити тиск на КНДР

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе і президент США Дональд Трамп домовилися посилити тиск на Північну Корею.

Про це повідомляє сайт Mainichi.

В ході телефонної розмови Абе і Трамп підтвердили, що проведуть тристоронню зустріч з главою Південної Кореї Мун Чже Іном в кулуарах саміта G-20.

Мун виступає за діалог з Пхеньяном, в той час як Абе закликає до тиску на КНДР.

Також в ході розмови Абе подякував Трампу за нові санкції, введені США минулого тижня щодо Північної Кореї.

Трамп також має намір провести двосторонні переговори з президентом Китаю Сі Цзіньпіном в ході саміту G-20.