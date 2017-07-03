День в АТО: 7 обстрілів, 1 військовий загинув, 1 поранено

Проросійські бойовики у понеділок 7 разів відкривали вогонь по українських воїнах на всіх трьох напрямках лінії бойового зіткнення.

Як повідомляє прес-центр АТО, снайпери незаконних збройних формувань суттєво активізувалися.

Згідно з інформацією, на Приморському напрямку бойовики двічі обстрілювали опорні пункти.

"Спершу, ще на світанку, противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї та підствольних гранатометів поблизу Лебединського. Дещо пізніше незаконні збройні формування щільним вогнем з 152-мм артилерії накрили позиції в районі Гнутового", - сказано у повідомленні.

Водночас на Донецькому напрямку незаконні збройні формування порушували перемир'я лише в районі Світлодарської дуги. Зокрема, неподалік населеного пункту Луганське по українських воїнах двічі вели вогонь снайперські групи бойовиків.

"Луганський напрямок. Три рази проросійські бандформування сьогодні порушували режим припинення вогню на цій частині фронту. Ще до світанку поблизу Новотошківського "працював" ворожий снайпер, а неподалік селища Жовте бойовики вели вогонь з протитанкових гранатометів. Вже ближче до опівдня, використовуючи стрілецьку зброю, бандити обстріляли один з опорних пунктів сил АТО в районі Донця", - зазначили у прес-центрі АТО.

Внаслідок обстрілів з боку незаконних збройних формувань у понеділок один український військовий загинув. Ще одного воїна було поранено.

Окрім того, близько 10.00 години спостерігачі української сторони СЦКК зафіксували неприцільний обстріл зі стрілецької зброї житлових кварталів прифронтового міста Мар'їнка. Одна з куль бойовиків влучила у 59-річного місцевого мешканця. Пораненого чоловіка госпіталізували до місцевої лікарні.

Українська правда