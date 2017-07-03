Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

День в АТО: 7 обстрілів, 1 військовий загинув, 1 поранено

Понеділок, 3 липня 2017, 19:29

Проросійські бойовики у понеділок 7 разів відкривали вогонь по українських воїнах на всіх трьох напрямках лінії бойового зіткнення.

Як повідомляє прес-центр АТО, снайпери незаконних збройних формувань суттєво активізувалися.

Згідно з інформацією, на Приморському напрямку бойовики двічі обстрілювали опорні пункти.

"Спершу, ще на світанку, противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї та підствольних гранатометів поблизу Лебединського. Дещо пізніше незаконні збройні формування щільним вогнем з 152-мм артилерії накрили позиції в районі Гнутового", - сказано у повідомленні.

Водночас на Донецькому напрямку незаконні збройні формування порушували перемир'я лише в районі Світлодарської дуги. Зокрема, неподалік населеного пункту Луганське по українських воїнах двічі вели вогонь снайперські групи бойовиків.

"Луганський напрямок. Три рази проросійські бандформування сьогодні порушували режим припинення вогню на цій частині фронту. Ще до світанку поблизу Новотошківського "працював" ворожий снайпер, а неподалік селища Жовте бойовики вели вогонь з протитанкових гранатометів. Вже ближче до опівдня, використовуючи стрілецьку зброю, бандити обстріляли один з опорних пунктів сил АТО в районі Донця", - зазначили у прес-центрі АТО.

Внаслідок обстрілів з боку незаконних збройних формувань у понеділок один український військовий загинув. Ще одного воїна було поранено.

Окрім того, близько 10.00 години спостерігачі української сторони СЦКК зафіксували неприцільний обстріл зі стрілецької зброї житлових кварталів прифронтового міста Мар'їнка. Одна з куль бойовиків влучила у 59-річного місцевого мешканця. Пораненого чоловіка госпіталізували до місцевої лікарні.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: АТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
10:56
Аргентина планує збільшувати номінали купюр після рекордної інфляції у 211%
10:45
Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей
10:44
У США знайшли скам'янілу шкіру рептилії, яка жила ще до появи динозаврів
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
10:16
Байден вважає, що Остін зробив помилку, не повідомивши про госпіталізацію
10:07
Морозюк прокоментувала свої дві квартири, про які писало АРМА
09:50
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
Усі новини...
Реклама: