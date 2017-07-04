Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Кремлі розказали, про що Путін хоче говорити з Трампом

Вівторок, 4 липня 2017, 00:21

Президент РФ Володимир Путін в ході першої особистої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на саміті G20 хоче торкнутися теми тероризму та контролю над озброєнням.

Про це повідомив на брифінгу в Москві помічник Путіна із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков, передає DW.com.

"Я чув, що американці хочуть підняти, якщо це відповідає дійсності, тему Сирії і України", - зазначив він.

У Кремлі вважають, що необхідно обговорити також проблему міжнародного тероризму в цілому. Крім того, може бути порушена "тематика контролю над озброєннями та стратегічної стабільності", додав Ушаков.

Як повідомлялося, зустріч Путіна і Трампа повинна пройти в кулуарах саміту G20, який відбудеться в Гамбурзі 7-8 липня.

Конкретний час переговорів поки не визначено.

"Домовлено, що президенти зустрінуться, але графіки досить щільні. Ми будемо спільно з американськими партнерами шукати інтервали і вікна для проведення цієї найважливішої зустрічі", - розповів Ушаков.

Раніше радник президента США з національної безпеки Герберт Макмастер підтвердив домовленості про зустріч двох президентів в кулуарах саміту, проте не повідомив, які питання вони обговорять.

Теми: ПутінТрамп
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
Путін
Байден вказав на помилку Путіна щодо НАТО
Шойгу заявив, що Путіну двічі на день доповідають про війну
14 російських генералів підтримують Пригожина, а не Путіна − Данілов
Останні новини
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
10:56
Аргентина планує збільшувати номінали купюр після рекордної інфляції у 211%
10:45
Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей
10:44
У США знайшли скам'янілу шкіру рептилії, яка жила ще до появи динозаврів
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
10:16
Байден вважає, що Остін зробив помилку, не повідомивши про госпіталізацію
10:07
Морозюк прокоментувала свої дві квартири, про які писало АРМА
09:50
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
Усі новини...
Реклама: