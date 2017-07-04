Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Двоє українських канадців отримали найвищі державні відзнаки Канади

Вівторок, 4 липня 2017, 01:37

Двоє канадців українського походження отримали найвищу державну відзнаку Канади.

Про це повідомляє Укрінформ.

Орденом Канади були нагороджені інвестиційний банкір Джордж Михаль та телеведучий Алекс Требек.

"Джордж Михаль став членом ордену Канади за досягнення у галузі фінансів та інвестування, а також за здобутки на ниві філантропії, зокрема підтримку інновацій у інженерній справі", - йдеться у нагородному листі Михаля.

Своєю чергою Алекс Требек був нагороджений за "видатні досягнення на телебаченні та просвітництво, зокрема у сфері географії".

Додамо, що Джордж Михаль є членом дорадчої ради Конгресу українців Канади і виконує активну роль у житті української громади. Алекс Требек має подвійне громадянство Канади та США. Він був ведучим кількох відомих ігрових телешоу. Наразі він веде передачу Jeopardy! на американському телеканалі NBC.

Орден Канади – це найвища державна відзнака країни. Ним нагороджуються громадяни Канади за виняткові заслуги перед канадським суспільством і людством. На Ордені вигравійовано цитату з Послання до Євреїв 11:16 латинською мовою, "desiderantes meliorem patriam", ("вони бажають кращої країни"). За 50 років існування нагороди її отримало усього близько 7000 осіб.

"Українська правда" в Threads

Теми: Канададіаспора
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
Канада
У Канаді власник магазину "чистих" наркотиків помер від передозування
Кулеба поговорив з главою МЗС Канади про заколот в РФ і саміт НАТО
Зеленський поговорив із Трюдо про "вагнерівців" і ЗАЕС
Останні новини
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
10:56
Аргентина планує збільшувати номінали купюр після рекордної інфляції у 211%
10:45
Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей
10:44
У США знайшли скам'янілу шкіру рептилії, яка жила ще до появи динозаврів
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
10:16
Байден вважає, що Остін зробив помилку, не повідомивши про госпіталізацію
10:07
Морозюк прокоментувала свої дві квартири, про які писало АРМА
09:50
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
Усі новини...
Реклама: