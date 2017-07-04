Двоє українських канадців отримали найвищі державні відзнаки Канади

Двоє канадців українського походження отримали найвищу державну відзнаку Канади.

Про це повідомляє Укрінформ.

Орденом Канади були нагороджені інвестиційний банкір Джордж Михаль та телеведучий Алекс Требек.

"Джордж Михаль став членом ордену Канади за досягнення у галузі фінансів та інвестування, а також за здобутки на ниві філантропії, зокрема підтримку інновацій у інженерній справі", - йдеться у нагородному листі Михаля.

Своєю чергою Алекс Требек був нагороджений за "видатні досягнення на телебаченні та просвітництво, зокрема у сфері географії".

Додамо, що Джордж Михаль є членом дорадчої ради Конгресу українців Канади і виконує активну роль у житті української громади. Алекс Требек має подвійне громадянство Канади та США. Він був ведучим кількох відомих ігрових телешоу. Наразі він веде передачу Jeopardy! на американському телеканалі NBC.

Орден Канади – це найвища державна відзнака країни. Ним нагороджуються громадяни Канади за виняткові заслуги перед канадським суспільством і людством. На Ордені вигравійовано цитату з Послання до Євреїв 11:16 латинською мовою, "desiderantes meliorem patriam", ("вони бажають кращої країни"). За 50 років існування нагороди її отримало усього близько 7000 осіб.