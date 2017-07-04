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У вівторок грози на півдні та сході. Ще 121 пункт без світла

Вівторок, 4 липня 2017, 08:45

Вдень 4 липня у південній частині України пориви вітру 15-20 м/с; в південних, східних, Полтавській та Дніпропетровській областях місцями грози.

Про це попереджає Української гідрометцентр.

При цьому в тих краях повітря прогріється до 23-27 градусів, а на решті території країни прохолодніше на 2-5 градусів.

Погода 4 липня
Погода 4 липня

Між тим, ремонтні бригади продовжують долати наслідки негоди, яка пройшлася кількома областями України у суботу, 1 липня.

Так, 3 липня відновили електропостачання 94 населених пунктів у п’яти областях: Сумська – 54, Черкаська – 18, Кіровоградська – 12, Київська – 9 та Чернігівська – 1.

Станом на 7 ранку 4 липня знеструмленими залишається 121 населений пункт у чотирьох областях: у Черкаській – 58, у Сумській – 55, у Кіровоградській – 5 та у Чернігівській – 3.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучені бригади обленерго, інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Олена Рощенко, УП

Теми: погода
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