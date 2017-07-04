Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Садовий іде на допит у Генпрокуратуру

Вівторок, 4 липня 2017, 10:19
Садовий іде на допит у Генпрокуратуру

Міського голову Львова Андрія Садового викликали до Генеральної прокуратури на допит.

Як повідомив він у Facebook, ідеться про справу щодо індустріального парку у Львові.

"О 10:30 йду на допит в Генпрокуратуру. Справа "Держава Україна проти індустріального парку у Львові", – написав Садовий.

Він зазначив, що голландська девелоперська компанія CTP перемогла в міжнародному конкурсі на управління майбутнім індустріальним парком у промзоні Рясне-2.

"Після перемоги голландці пропонують не лише інвестувати в майбутній парк, але й викупити землю під ним (хоча не повинні були), голландці погоджуються сплатити за землю 52 млн грн (відповідно до грошової оцінки) і зобов'язуються інвестувати лише в інфраструктуру парку 50 млн євро, залучити потужних виробників та створити понад 3000 нових робочих місць", – зазначив мер Львова.

За його словами, це могло б стати приводом для оптимізму, але в Україні порушили кримінальну справу.

"(Українська держава) починає маски-шоу у всіх причетних установах, шукають кримінал там, де його нема і бути не може. Історія триває вже близько року і я дивуюсь терпінню інвесторів, які досі не розвернулись і не гримнули дверима", – заявив Садовий.

"Буду боротись за цей проект. Не маю таких повноважень, як вся державна машина, але керуюсь меседжем, який неодноразово озвучував президент Порошенко на численних економічних форумах: "Україна відкрита для інвестицій!", – зазначив він.

"Після допиту розповім більше", – написав Садовий.

Справу Садового веде департамент ГПУ в особливо важливих справах у сфері економіки: саме так званий "департамент Кононенка-Грановського" розташований на вулиці Петлюри, 7/9, куди викликали мера Львова.

Як відомо, Садовий потрапив у немилість до прем’єр-міністра й президента тоді як Львів потерпає від сміття, бо його немає куди вивозити. Садовий винуватив за цю ситуацію Петра Порошенка та Володимира Гройсмана, останній заявляв про безгосподарність мера.

Влада вже взялася за проблему львівського сміття.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СадовийГенпрокуратураЛьвів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
Садовий
Поліція відкрила справу через зачинені укриття у Львові. Садовий проблему заперечує
УПЦ МП більше не існує у Львові – мер
Садовий пояснив, чому одним зовсім не вимикають світло, а іншим – тричі на добу
Останні новини
11:34
фотоУ Дніпрі є прильоти, на Сумщині пошкоджені понад 20 будинків – ОВА
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
10:56
Аргентина планує збільшувати номінали купюр після рекордної інфляції у 211%
10:45
Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей
10:44
У США знайшли скам'янілу шкіру рептилії, яка жила ще до появи динозаврів
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
10:16
Байден вважає, що Остін зробив помилку, не повідомивши про госпіталізацію
10:07
Морозюк прокоментувала свої дві квартири, про які писало АРМА
Усі новини...
Реклама: