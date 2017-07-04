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Довгий хоче, щоб з нього зняли недоторканність

Вівторок, 4 липня 2017, 11:08
Довгий хоче, щоб з нього зняли недоторканність
oles.ua

Народний депутат з групи "Воля народу" Олесь Довгий просить регламентний комітет підтримати подання ГПУ щодо зняття з нього недоторканності.

Про це він сказав на засіданні комітету у вівторок.

"Підтримайте зазначене подання і дайте мені можливість в суді довести свою правоту", - сказав Довгий, звертаючись до членів комітету.

"Дайте мені можливість захиститися там, де немає лайків у фейсбук", - додав він.

Під час свого виступу Довгий зазначив, що не підписував жодних документів щодо передачі державних земель у приватну власність.

"Стосовно підписів - єдиний підпис, який я поставив, був Дніпровський РАГС, коли одружувався з дружиною Катериною", - сказав Довгий.

На це генпрокурор Луценко відреагував питанням: "А присягу на вірність народу України? Депутати ж це підписують!", - сказав Луценко.

Довгий на це сказав: "А, ну і це". "Звертаючись до вас про підтримання цього подання, я зовсім не визнаю, що воно обгрунтоване", - додав депутат.

У свою чергу адвокат народного депутата Довгого Петро Бойко заважив, що його клієнт не міг нічого підписувати, тому що це повноваження міського голови.

"Рішення про виділення земель підписував не Довгий, а мер Черновецький", - зазначив адвокат.

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Як відомо, Генеральна прокуратура направила до Верховної Ради прохання надати дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності депутата групи "Воля народу" Олеся Довгого 21 червня.

Довгий фігурує в справі про незаконне відчуження земель у Києві в 2007 році.

Роман Кравець, УП

Теми: недоторканністьГенпрокуратура
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