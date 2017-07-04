Раді пропонують заборонити всім артистам з РФ виступи в Україні

У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який пропонує заборонити виступати російським артистам в Україні, а також виступи українських артистів в окупованому Криму, ОРДЛО та Росії.

Законопроект №6660 запропонували позафракційні нардепи Андрій Іллєнко, Юрій Левченко, Михайло Головко та Олег Осуховський.

У пояснювальній записці документу зазначено, що оскільки "Російська Федерація веде й інформаційну війну проти України, особливо за допомогою російських гастролерів", то "є надзвичайно важливим в цілях забезпечення інформаційної безпеки та цілісності нашої держави заборонити російським гастролерам проводити гастрольні заходи на території України, в тому числі й на окупованій".

Окрім того, законопроект пропонує заборонити українським артистам виступи на окупованих територіях України.

"З метою забезпечення безпеки українських гастролерів доцільно заборонити проведення гастрольних заходів гастролерами, які є громадянами або резидентами України, на території держави-агресора та на тимчасово окупованій території", - йдеться у пояснювальній записці.

Заборона українським артистам виступати на окупованих територіях України пояснюється тим, що там неможливо гарантувати безпеку. А щодо заборони виступу в Росії, то автори законопроекту вважають, що в цьому випадку артисти "можуть стати її заручниками чи об’єктами для використання в пропагандистських цілях".

Раніше голова Державної прикордонної служби Віктор Назаренко повідомив, що за перші п’ять місяців 2017 року на українському кордоні з Росією заборонили в’їзд 616 росіянам на територію України. Окрім того, станом на кінець травня цього року заборонений в’їзд 40 артистам та іншим публічним особам з РФ.

Міністр внутрішніх справ Білорусі Ігор Шуневич повідомив, що 300 тисячам українців заборонений в'їзд в Росію і Білорусь.

Олег Твердь для УП