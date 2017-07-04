Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Раді пропонують заборонити всім артистам з РФ виступи в Україні

Вівторок, 4 липня 2017, 11:45

У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який пропонує заборонити виступати російським артистам в Україні, а також виступи українських артистів в окупованому Криму, ОРДЛО та Росії.

Законопроект №6660 запропонували позафракційні нардепи Андрій Іллєнко, Юрій Левченко, Михайло Головко та Олег Осуховський.

У пояснювальній записці документу зазначено, що оскільки "Російська Федерація веде й інформаційну війну проти України, особливо за допомогою російських гастролерів", то "є надзвичайно важливим в цілях забезпечення інформаційної безпеки та цілісності нашої держави заборонити російським гастролерам проводити гастрольні заходи на території України, в тому числі й на окупованій".

Окрім того, законопроект пропонує заборонити українським артистам виступи на окупованих територіях України.

"З метою забезпечення безпеки українських гастролерів доцільно заборонити проведення гастрольних заходів гастролерами, які є громадянами або резидентами України, на території держави-агресора та на тимчасово окупованій території", - йдеться у пояснювальній записці.

Заборона українським артистам виступати на окупованих територіях України пояснюється тим, що там неможливо гарантувати безпеку. А щодо заборони виступу в Росії, то автори законопроекту вважають, що в цьому випадку артисти "можуть стати її заручниками чи об’єктами для використання в пропагандистських цілях".

Раніше голова Державної прикордонної служби Віктор Назаренко повідомив, що за перші п’ять місяців 2017 року на українському кордоні з Росією заборонили в’їзд 616 росіянам на територію України. Окрім того, станом на кінець травня цього року заборонений в’їзд 40 артистам та іншим публічним особам з РФ.

Міністр внутрішніх справ Білорусі Ігор Шуневич повідомив, що 300 тисячам українців заборонений в'їзд в Росію і Білорусь.

Олег Твердь для УП

Теми: РосіясанкціїВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
Росія
Росіяни знову вдарили по Херсону: поранена жінка
Ердоган пояснив, чому попри позицію РФ віддав командирів з "Азовсталі" Україні
Абрамович оскаржує санкції ЄС: розгляд призначено на 13 липня - Reuters
Останні новини
11:34
фотоУ Дніпрі є прильоти, на Сумщині пошкоджені понад 20 будинків – ОВА
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
10:56
Аргентина планує збільшувати номінали купюр після рекордної інфляції у 211%
10:45
Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей
10:44
У США знайшли скам'янілу шкіру рептилії, яка жила ще до появи динозаврів
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
10:16
Байден вважає, що Остін зробив помилку, не повідомивши про госпіталізацію
10:07
Морозюк прокоментувала свої дві квартири, про які писало АРМА
Усі новини...
Реклама: