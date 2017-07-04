Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві відсторонили ще 2 суддів за арешти активістів Євромайдану

Вівторок, 4 липня 2017, 11:58

Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя відсторонила від посад 2 суддів Дніпровського районного суду Києва за арешти активістів Євромайдану.

Про це повідомляє 4 липня прес-служба ради.

"Суддя Дніпровського районного суду міста Києва Олександр Анатолійович Дзюба та суддя Дніпровського районного суду міста Києва Мирослава Вячеславівна Марченко тимчасово відсторонені від здійснення правосуддя", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відсторонення суддів від здійснення правосуддя діятиме до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про їх звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.

Раніше Генеральна прокуратура звинуватила вказаних суддів у тому, що вони в лютому 2014 року, під час піку народних антиурядових протестів у Києві, до затриманих міліцією і доставлених до Дніпровського районного суду учасників протестів застосовували безальтернативну запобіжний захід - утримання під вартою на два місяці.

При цьому судді відмовили групі народних депутатів, які просили суд відпустити затриманих учасників протесту під їх особисті гарантії.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: судЄвромайдан
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
суд
Коломойський вступає у судову справу на боці росіянина-олігарха щодо конфіскації активів VS Energy
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
Останні новини
11:34
фотоУ Дніпрі є прильоти, на Сумщині пошкоджені понад 20 будинків – ОВА
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
10:56
Аргентина планує збільшувати номінали купюр після рекордної інфляції у 211%
10:45
Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей
10:44
У США знайшли скам'янілу шкіру рептилії, яка жила ще до появи динозаврів
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
10:16
Байден вважає, що Остін зробив помилку, не повідомивши про госпіталізацію
10:07
Морозюк прокоментувала свої дві квартири, про які писало АРМА
Усі новини...
Реклама: