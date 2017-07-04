Шлапак не готовий йти на НБУ
Вівторок, 4 липня 2017, 12:19
Голова правління Приватбанку Олександр Шлапак заявив, що не готовий очолити НБУ.
Про це він повідомив на підсумковій прес-конференції.
"Не готовий очолити Нацбанк і не хочу цього", - сказав він.
При цьому він зауважив, що відповідна пропозиція йому і не надходила.
Також він повідомив, що наглядова рада Приватбанку розгляне заяву про його відставку 20 липня.
"Поки що ні, [заяву про відставку спостережна рада] не задовольнила. Засідання наглядової ради заплановано на 20 липня, й тоді заяву буде розглянуто", - сказав він.
При цьому Шлапак зазначив, що може залишитися працювати в банку на посаді консультанта, якщо його запросить майбутній голова правління.