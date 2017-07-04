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Шлапак не готовий йти на НБУ

Вівторок, 4 липня 2017, 12:19
Шлапак не готовий йти на НБУ

Голова правління Приватбанку Олександр Шлапак заявив, що не готовий очолити НБУ.

Про це він повідомив на підсумковій прес-конференції.

"Не готовий очолити Нацбанк і не хочу цього", - сказав він.

При цьому він зауважив, що відповідна пропозиція йому і не надходила.

Також він повідомив, що наглядова рада Приватбанку розгляне заяву про його відставку 20 липня.

"Поки що ні, [заяву про відставку спостережна рада] не задовольнила. Засідання наглядової ради заплановано на 20 липня, й тоді заяву буде розглянуто", - сказав він.

При цьому Шлапак зазначив, що може залишитися працювати в банку на посаді консультанта, якщо його запросить майбутній голова правління.

Економічна правда

Теми: НБУ
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