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СБУ спростувала заяви росіян про забороненого в Україні актора Машкова

Вівторок, 4 липня 2017, 12:32

СБУ заперечує поширену росіянами в соцмережах інформацію, що російському актору Володимиру Машкову заборонили в'їзд в Україну.

Про це "Українській правді" повідомили в прес-центрі Служби безпеки України.

"На сьогодні, на ранок, таке рішення не приймалося", - сказали там.

На уточнююче питання, чи можна вважати, що в базі СБУ заборона на в'їзд Машкова не міститься, там відповіли: "Так, в наших базах на сьогодні на ранок його (Машкова – ред.) немає".

Окрім того, речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян у коментарі УП спростував інформацію, поширену деякими російськими ЗМІ, що Машкова розвернули на кордоні, коли він намагався в'їхати до України.

"На даний момент громадянин Машков не намагався в'їхати до України, не намагався перетнути кордон", - сказав він.

Володимир Машков
Володимир Машков
Фото "РИА Новости"

Нагадаємо, що 3 липня ввечері російський режисер Сергій Члиянц написав у Facebook, що, за його інформацією, Володимиру Машкову заборонено в'їжджати на територію України.

Новини із посиланням на цей пост заповнили інформаційний простір Росії та України. ЗМІ навіть написали, що Машкова зупинили під час спроби в'їхати в Україну, де він планував брати участь у зйомках нового фільму.

Як відомо, Володимир Машков у 2014-2015 роках приїжджав на зйомки до окупованого Криму. Через це його ім'я є в базі даних на сайті "Миротворець".

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяСБУзаборонакордон
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