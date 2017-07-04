Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Генпрокуратура підозрює екс-заступника глави АП в несплаті податків

Вівторок, 4 липня 2017, 15:55

Генпрокуратура почала розслідування за підозрою в несплаті податків проти колишнього заступника глави Адміністрації президента, депутата Сумської облради Юрія Чмиря.

Про це йдеться в ухвалі Печерського районного суду Києва від 20 червня, передають Українські Новини.

Згідно з ним, від 7 червня за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу, здійснюється досудове розслідування управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури.

За даними слідства, Чмирь вказав у своїй е-декларації за 2016 рік 8 об'єктів цінного рухомого майна і 572 тисячі доларів готівкою. При цьому сукупний дохід його сім'ї за звітний період не перевищував 19 тисяч гривень.

Крім того, Чмирь задекларував нерухомість в Києві та Ялті, придбану в 2010-2011 роках, а також земельні ділянки площею 10 га, які придбала його дружина в 2015 році.

Суд задовольнив клопотання прокуратури і надав слідству доступ до свідоцтв про право власності Чмиря на об'єкти нерухомості.

Як повідомлялося, у Генпрокуратури є дані про причетність екс-заступника глави Адміністрації президента Юрія Чмиря до силового розгону учасників Євромайдану, але підозри у цій справі йому поки не висунули.

Теми: Генпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
Генпрокуратура
Генпрокуратура РФ заявила, що Пригожину "світить" від 12 до 20 років тюрми
Це лише початок: в Україні відкриють представництво МКС
Генпрокурор Костін: Путін тепер підозрюваний, за кордоном його можуть арештувати
Останні новини
11:34
фотоУ Дніпрі є прильоти, на Сумщині пошкоджені понад 20 будинків – ОВА
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
10:56
Аргентина планує збільшувати номінали купюр після рекордної інфляції у 211%
10:45
Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей
10:44
У США знайшли скам'янілу шкіру рептилії, яка жила ще до появи динозаврів
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
10:16
Байден вважає, що Остін зробив помилку, не повідомивши про госпіталізацію
10:07
Морозюк прокоментувала свої дві квартири, про які писало АРМА
Усі новини...
Реклама: