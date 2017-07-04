Генпрокуратура підозрює екс-заступника глави АП в несплаті податків

Генпрокуратура почала розслідування за підозрою в несплаті податків проти колишнього заступника глави Адміністрації президента, депутата Сумської облради Юрія Чмиря.

Про це йдеться в ухвалі Печерського районного суду Києва від 20 червня, передають Українські Новини.

Згідно з ним, від 7 червня за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу, здійснюється досудове розслідування управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури.

За даними слідства, Чмирь вказав у своїй е-декларації за 2016 рік 8 об'єктів цінного рухомого майна і 572 тисячі доларів готівкою. При цьому сукупний дохід його сім'ї за звітний період не перевищував 19 тисяч гривень.

Крім того, Чмирь задекларував нерухомість в Києві та Ялті, придбану в 2010-2011 роках, а також земельні ділянки площею 10 га, які придбала його дружина в 2015 році.

Суд задовольнив клопотання прокуратури і надав слідству доступ до свідоцтв про право власності Чмиря на об'єкти нерухомості.

Як повідомлялося, у Генпрокуратури є дані про причетність екс-заступника глави Адміністрації президента Юрія Чмиря до силового розгону учасників Євромайдану, але підозри у цій справі йому поки не висунули.