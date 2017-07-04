Два підприємства Ахметова – серед найбільших забруднювачів повітря
Вівторок, 4 липня 2017, 16:02
Першу трійку найбільших забруднювачів атмосферного повітря в Україні утворюють ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", Маріупольський металургійний комбінат та Бурштинська ТЕС.
Про це на брифінгу 4 липня сказав міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, повідомляє "Укрінформ".
"Перше місце у 2016 році по забрудненню атмосферного повітря посіло підприємство Арселор Міттал, друге місце - Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча, третє місце – підприємство Бурштинська ТЕС", – сказав Семерак.
Як відомо, Маріупольський металургійний комбінат входить до Метінвест Холдингу, а Бурштинська ТЕС - до складу компанії ДТЕК. Обидві компанії належать ПрАТ "Систем Кепітал Менеджмент", що пов'язаний з олігархом Рінатом Ахметовим.