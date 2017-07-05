Корчак за неповні 6 місяців заробила 500 тис гривень

Зарплата і надбавки голови Нацагентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак за період з 1 січня по 13 червня 2017 року становлять 529 837 гривень.

Таку інформацію надало НАЗК у відповідь на запит #Точно, проекту Радіо Свобода.

Зокрема, за січень Корчак отримала заробітну плату в сумі 66 138 гривень, за лютий - 81 627 гривень, за березень - 70 496 гривень, за квітень - 81 627 гривень і за травень - 84 431 гривню. Розмір заробітної плати за першу половину червня склав 40 800 гривень.

Станом на 1 січня 2017 року голові НАЗК встановлена ​​надбавка за вислугу років у розмірі 50%, яка з 1 січня по 13 червня нарахована на суму 140 718 гривень.