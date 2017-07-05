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Доба в АТО: 15 обстрілів, серед військових ЗСУ втрат немає

Середа, 5 липня 2017, 06:58

За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 15 разів відкривали вогонь, ситуація поступово стабілізується.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

Українські військові 4 липня не постраждали.

На Приморському напрямку зафіксовано 7 обстрілів.

Увечері сепаратисти били по позиціях українських сил в районі Павлопіля, Лебединського, Гнутового і Широкиного зі стрілецької зброї. Поблизу Водяного - з великокаліберного кулемета. Крім того, ще вранці та вдень бойовики обстріляли сили АТО в Гнутовому і Лебединському з автоматичних станкових гранатометів.

На Донецькому напрямку сепаратисти били 6 разів.

Ще до світанку бойовики відкривали вогонь по позиціях сил АТО в районі Авдіївки, Опитного і Зайцевого з гранатометів різних модифікацій, великокаліберних кулеметів, іноді - з озброєння БМП.

Після заходу сонця терористи також відкривали вогонь з гранатометів і великокаліберних кулеметів по українських силах в Авдіївці. З БМП і стрілецької зброї сепаратисти обстріляли один з опорних пунктів ЗСУ поблизу Зайцевого.

На Луганському напрямку бойовики били 2 рази.

"Зокрема, ще вдень під ворожим вогнем з гранатометів та БМП опинились наші укріплення поблизу н.п. Кряківка. А пізно ввечері бойовики зі стрілецької зброї різних калібрів та підствольних гранатометів обстріляли один з українських підрозділів, що тримає оборону неподалік Станиці Луганської", - відзначили в штабі.

Теми: АТОДонбас
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