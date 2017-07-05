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Мосійчук каже, що Лозовой отримав спадок

Середа, 5 липня 2017, 09:52
Мосійчук каже, що Лозовой отримав спадок
ФБ Андрій Лозовий

Народний депутат Радикальної партії Ігор Мосійчук заявляє, що його колега Андрій Лозовой, якого підозрюють в ухиленні від сплати податків, отримав спадок.

Про це він сказав 5 липня журналістам перед засіданням регламентного комітету Верховної Ради, на якому розглядатимуть подання ГПУ на притягнення Лозового до відповідальності.

"Андрій Лозовий отримав спадок. Іншу частину почуєте на комітеті. Ми думаємо, що генеральний прокурор повинен допомогти Андрію Сергійовичу і його родині отримати іншу частину спадку", – сказав нардеп.

Мосійчук також заперечив наявність якихось домовленостей про зняття недоторканності з певних нардепів.

Як відомо, прокуратура просить Верховну Раду дати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності депутата Андрія Лозового за підозрою в ухилянні від сплати податків.

За даними слідчих, Лозовой завдав державі збитків на суму 1 846 561,1 грн що "більш ніж у 3 000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян".

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: недоторканністьВерховна РадаГенпрокуратура
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