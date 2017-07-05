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Міжнародні туркомпанії навчились обходити санкції щодо Криму

Середа, 5 липня 2017, 12:06

Міжнародні туристичні компанії знайшли лазівки, щоб заробляти на туристичних послугах в окупованому Росією Криму.

Про це йдеться в статті української служби Deutsche Welle.

Більшість європейських компаній дотримуються санкційної заборони надавати турпослуги, однак на практиці заборону деякі компанії інтерпретують не так суворо і формально цілком легально пропонують готелі у Криму, чим користуються здебільшого росіяни.

"Пропонувати готелі у Криму можна цілком легально, якщо йдеться буцімто про ділову подорож. Саме цією шпаринкою і скористалася компанія з Нідерландів Booking.com. При пошуку готелів на порталі під вікном пошуку завжди міститься запитання про мету подорожі - ділова чи приватна", - йдеться у статті.

При цьому, як пише DW, якщо на Booking.com. вказати "приватна" поїздка, то сайт не видасть жодного результату. Проте якщо не вказувати мету поїздки, і просто скористатись пошуком, користувач отримає на вибір понад 5 тисяч готелів в окупованому Криму.

"Судячи з великої кількості свіжих відгуків на сайті Booking.com, тисячі туристів бронюють готелі у Криму через цей сайт. Понад 90 відсотків з них - туристи з Росії", - пише журналіст.

Залишається незрозумілим, як Booking.com отримує комісію від кримських готелів. Представники компанії теж не розповіли про механізми співпраці.

Водночас у нідерландській компанії стверджують, що працюють в рамках законодавства.

"Як нідерландська компанія, яка надає послуги та інтернет-сторінку з Нідерландів, Booking.com дотримується діючих торгівельних санкцій Європейського Союзу та уряду Нідерландів щодо Криму", - стверджують у компанії.

Теми: Кримсанкції
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