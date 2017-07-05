МЗС викликало посла Польщі через скандальну заяву міністра

Міністерство закордонних справ України запросило посла Польщі Яна Пєкло у зв'язку із нещодавньою заявою глави МЗС Польщі Вітольда Ващиковського.

Про це повідомила прес-служба українського відомства.

Як відомо, Ващиковський заявив, що Польща накладе вето на потенційний вступ України до Європейського союзу, якщо не будуть вирішені історичні питання та питання прав меншин.

Під час зустрічі в МЗС польському дипломату наголосили, що в Україні з розчаруванням сприйняли висловлювання глави зовнішньополітичного відомства Польщі.

"Українська сторона переконана, що спільними зусиллями, у тому числі з дружньою Польщею, ми маємо будувати спільне європейське майбутнє, а не ставити один одному умови. Для України європейський вибір - це не тільки зовнішня політика, а й щоденна кровопролитна боротьба і копітка наполеглива праця", - заявили у МЗС.

Польському дипломатові наголосили на некоректності висловлювань Ващиковського стосовно ситуації на Сході України.

"Було зазначено, що саме український народ платить надзвичайно велику ціну – ціну сотень життів кращих своїх представників за незалежність, за цивілізаційний вибір розвитку, а також за те, щоб не допустити на територію Польщі та інших країн ЄС російські війська", - зазначили у відомстві

МЗС привернуло увагу до необхідності більш стриманого підходу польського політикуму до чутливих історичних питань та згадано про неодноразові заклики не політизувати чутливі сторінки спільного історичного минулого, що може використовуватися третьою стороною на шкоду інтересам України та Польщі.

"Оцінка тих чи інших історичних подій - це завдання істориків, а у контексті українсько-польських відносин цими питаннями займаються Форум істориків та Форум партнерства. У політиці кожне порівняння має свій зміст, і, враховуючи взаємовигідне стратегічне партнерство та довірливі відносини між нашими країнами, не зовсім тактовним було порівняння з Грецією та Македонією", - зазначили в МЗС

З боку відомства також було підтверджено готовність до подальшого розвитку рівноправної і конструктивної взаємодії з Польщею у дусі взаємного розуміння та поваги.

Українська правда