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Двох посадовців "Укрзалізниці" затримали за хабарництво

Четвер, 6 липня 2017, 10:17

Двох високопосадовців "Укрзалізниці" затримано за вимагання хабара.

Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці в Facebook у четвер.

"Знову Укрзалізниця. За вимагання хабара в 150 тисяч доларів затримано начальника Департаменту майнових та земельних ресурсів А. Тимошенка та заступника начальника юридичного Департаменту О. Ященка", - написав він.

Луценко додав, що в цій справі проводяться обшуки.

Як повідомлялося, 21 червня Генпрокуратура спільно зі Службою безпеки провели обшуки в приміщеннях "Укрзалізниці" в рамках розслідування провадження стосовно завдання збитків підприємству на 10 мільйонів доларів.

15 червня СБУ та ГПУ заявили про викриття механізму регулярного придбання чиновниками Укрзалізниці неякісної продукції на майже 100 млн грн. Напередодні співробітники Служби безпеки України спільно зі столичною прокуратурою викрили окремих керівників філії "Енергозбут" ПАТ "Укрзалізниця" на систематичному отриманні хабарів з підприємців.

Українська правда

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Теми: Луценкозалізниця
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