НАБУ проводить обшуки в головному офісі Приватбанку

Національне антикорупційне бюро проводить обшуки в головному офісі Приватбанку в місті Дніпро.

Про це повідомила в четвер прес-служба НАБУ.

"У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо, що детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП здійснюють слідчі дії в головному офісі ПАТ КБ "Приватбанк" (м.Дніпро)", - йдеться в повідомленні.

В НАБУ уточнили, що ці дії проводяться в рамках розслідування кримінального провадження за фактами можливого зловживання своїм службовим становищем службовими особами Нацбанку, а також розтрати коштів Приватбанку в особливо великому розмірі, вчиненої менеджментом та власниками істотної участі вказаної банківської установи (ч.2 ст.364, ч.5 ст.191КК України), внаслідок чого держава понесла збитки в розмірі докапіталізації Банку в сумі 116,8 млрд. грн.

Разом з тим, як повідомила прес-служба Приватбанку, в четвер у його головному офісі розпочато спільну роботу відповідних підрозділів банку та детективів НАБУ щодо ретельного аналізу "токсичного портфеля" кредитів попередніх власників банку.

"На підставі заяви НБУ по відношенню до колишнього менеджменту банку Приватбанк разом з НАБУ проводить ретельний аналіз документів і готовий всіляко сприяти в проведенні слідчих дій у відношенні колишніх власників і топ-менеджменту", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що планові роботи в центральному офісі банку заплановані протягом декількох днів. Крім слідчих НАБУ, в роботі задіяні також співробітники спецназу НАБУ.

"Це необхідно для оперативного реагування на випадок отримання інформації про знаходження осіб, щодо яких відкрито кримінальне провадження", - повідомили в Приватбанку.

Як повідомлялося, за словами голови Приватбанку Олександра Шлапака, ГПУ відкрила кілька кримінальних справ проти колишніх керівників або власників банку за статтями 218 і 220 Кримінального кодексу, а саме - доведення банку до неплатоспроможності.

Крім того, генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що ГПУ, НАБУ та САП розслідують декілька справ, пов'язаних з Приватбанком.

1 грудня минулого року Приватбанк перейшов у державну власність.

Протягом червня Коломойський подав до суду серію позовів, направлених проти Кабміну НБУ та Приватбанку.

Українська правда