Поляков каже, що НАБУ "підставило" Луценка

Депутат від "Народного фронту" Максим Поляков стверджує, що в антикорупційних органів немає жодного доказу проти нього.

Про це він сказав у перерві в засіданні регламентного комітету, який розглядає подання Генпрокуратури та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на зняття депутатської недоторканності з Полякова.

За словами нардепа, генпрокурор підтвердив, що "Поляков ні в кого нічого не вимагав", а стаття стосуватиметься провокації, що не передбачає кримінальної справи.

"Підставило НАБУ сьогодні генерального прокурора з тою інформацією, яку вони подали. Це чистий абсурд. Ми пройшлися по кожному факту і бачимо: не існує жодної доказової бази – є 100%-ва виправдальна база, бо я казав: не потрібно коштів", – заявив парламентар.

"Юрій Віталійович ще знає цікаву інформацію: де я казав, що передали кошти тим-то, я кажу "це незаконно – якщо необхідно, треба дати команду їх повернути". Цього також немає. Є дуже багато інформації, яку НАБУ скрило", – сказав він.

На думку Полякова, НАБУ займалося особисто ним: "Шукали моїх помічників. І це ще раз доводить, що саме пан Ситник, використовуючи своє службове положення, переслідував особисто мене як народного депутата".

"Намагався цілий рік, використовуючи десятки мільйонів гривень, – а ви почули фантастичні цифри, скільки працювало десятків детективів з зарплати по 60-100 тисяч гривень, – і що врешті-решт, помічницю піймали, на 5 тисячах доларів? І де вони ділися? Немає жодного долара. Є начебто телефони – але також де підтвердження, що саме за ці кошти телефони куплено? Немає жодного доказу", – сказав депутат.

Коментуючи аудіозапис, на якому він нібито каже помічниці "передзвони мені на What's up" з приводу 5 смартфонів, Поляков заявив, що в нього до цього року не було What's up, а запис робили у листопаді 2016 року. "Зі мною вона про це не говорила", – заявив депутат і запевнив, що була лише одна розмова – і він заявив, що "гроші не потрібні".

Поляков також заявив: "Я ніколи в житті не мав відношення до бурштину. Немає в Умані бурштину!".

"…У НАБУ є багато нормальних, порядних людей, які не підкидають кошти, які не намагаються проникнути о 3-й ночі в квартиру моєї помічниці і підкласти кошти… Намагався працівник НАБУ потрапити незаконно в квартиру моєї помічниці – і тільки через годину приїхали туди працівники НАБУ з понятими й адвокатами, а до того приїжджає працівник НАБУ з портфелем, бере ключі – і намагається потрапити в квартиру", – сказав депутат.

"Є ще одна заява, яка була зроблена усно мені до Ситника – я впевнений, що вона не зареєстрована – і письмово до генпрокурора. Я також буду вимагати, щоб (справу) порушили. Коли затримували мою помічницю, її привезли до НАБУ, але адвокатам про це не повідомили. На протязі майже трьох годин її утримували незаконно, до неї заходили працівники НАБУ, принижували, щоб вона дала покази проти мене незаконні", – заявив Поляков.

Він також запевнив, що не спілкуюся з Розенблатом "з вересня".

Олена Рощенко, УП, доповнено