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МЗС перевіряє інформацію про нібито поставку турбін Siemens до Криму

Четвер, 6 липня 2017, 15:14

Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію, розповсюджену в ЗМІ, про нібито порушення санкційного режиму і поставку до окупованого Криму німецьких турбін Siemens.

Про це в коментарі "Українській правді" повідомила речник МЗС Мар'яна Беца.

"Ми перевіряємо цю інформацію", - сказала вона.

Водночас російське інформагентство "РИА Новости" пише, що взяло з цього приводу коментар у прес-секретаря німецької компанії Міхаеля Фрідріха, і той нібито все заперечив.

"Siemens не поставляла турбіни до Криму й виконує усі обмеження щодо експортного контролю", — дають вони цитату представника.

УП, зі свого боку, звернулася за відповідним коментарем до українського представництва німецької компанії - ДП "Сіменс Україна". Однак там відмовились давати пояснення телефоном, запропонувавши написати офіційний запит.

Як повідомлялося, 5 липня інформаційне агентство Reuters із посиланням на власні джерела розповсюдило інформацію, що Росія направила до Криму газові турбіни німецького концерну Siemens, не дивлячись на те, що ЄС заборонив європейським компаніям поставляти енергетичні технології на територію півострова.

При цьому, як зазначається в статті, у самому концерні заперечують цю інформацію.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: КримсанкціїРосіяЄвропа
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